Moers : Was Moerser Gymnasiasten im Abi wählen

Moers Die Schulen der Grafenstadt entlassen im Juli hunderte Jugendliche in die weite Welt. Viele von ihnen wurden in eher seltenen Leistungskursen geprüft, etwa Kunst und Chemie. Die kommen nur zustande, weil Gymnasien zusammenarbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Triesch

Die Klausuren sind geschrieben, jetzt heißt es für mehr als 300 Abiturienten in Moers: Warten - und vielleicht ein bisschen bangen, was denn da am Ende auf dem Reifezeugnis stehen wird. Anfang Juli werden den Schülern die Urkunden überreicht. Man wird sie entlassen in die Welt der Erwachsenen, sie werden studieren oder eine Ausbildung starten. In den vergangenen drei Jahren haben sie dafür viel gerechnet, geschrieben und gepaukt.

Doch in welchen Fächern eigentlich? Wie Daten der vier Moerser Gymnasien aus dem Jahr 2017 zeigen, sind die Jugendlichen in der Grafenstadt vor allem international unterwegs: Englisch ist demnach der meist gewählte Leistungskurs. Mit 45 Prozent hat sich fast die Hälfte der Schüler für die Fremdsprache als Abi-Fach entschieden, es folgen Mathe (33 Prozent) und Deutsch (25 Prozent). Dass gerade diese Fächer vorne liegen, ist für Thorsten Klag, Oberstufenkoordinator am Gymnasium Adolfinum keine Überraschung. "Das Land schreibt vor, dass zwei der vier Abifächer aus Deutsch, Mathe und einer Fremdsprache stammen müssen. Von daher ist die Verteilung nicht verwunderlich", sagt Klag.

Auch landesweit sind die drei Fächer mit 38 Prozent (Englisch), 35 Prozent (Deutsch) und 32 Prozent (32 Prozent) Spitzenreiter, wie die Statistikstelle IT.NRW mitteilt. Interessant sind jedoch die weiteren Platzierungen in Moers, die sich zum Teil von der Landesliste stark unterscheiden. So folgt direkt hinter Deutsch mit 23 Prozent Pädagogik (NRW: 13 Prozent), obwohl die Schüler nicht verpflichtet sind, das Fach überhaupt zu wählen. Auch Physik erreicht mit neun Prozent (NRW: sechs Prozent) einen höheren Wert als im Landesschnitt. Den Grund dafür sieht Bernhard Fiedler, Leiter der Oberstufe am Grafschafter Gymnasium in der Kooperation der Moerser Schulen. "Wir bieten einige Kurse zusammen mit dem Adolfinum und dem Gymnasium in den Filder Benden an. Deshalb können wir zum Beispiel auch einen Kunst-LK anbieten, der im vergangenen Jahr 30 Schüler hatte."



zurück

weiter

Bereits seit Jahrzehnten arbeiten die Schulen zusammen, in das Gymnasium in den Filder Benden fährt von der Innenstadt sogar ein eigener Schulbus. "Fast alle Leistungskurse, die erlaubt sind, kommen auch zustande", sagt Klag. An anderen Schulen stehe vor den LK-Wahlen meist schon ein Konzept. So würden viele nur Biologie als LK anbieten, weil es die beliebteste Naturwissenschaft sei. "Wir lassen die Schüler aber erst wählen. Dann schauen wir weiter", sagt Klag. Ihm ist wichtig zu betonen, dass Schüler von außen den anderen keine Plätze wegnehmen, im Gegenteil: "Je mehr zu uns kommen, desto mehr Kurse können wir anbieten. Davon profitieren alle."

Die Kooperation bedeute aber nicht, dass ständig Schüler von einer Schule zur andern pendeln müssen. "Nur etwa zehn Prozent belegen Kooperationskurse", sagt Fielder. Dafür könne man aber allen Schülern Fächer anbieten, die sonst nicht möglich wären. Zum Beispiel Französisch. Das Fach taucht im Landesschnitt erst gar nicht auf.

(atrie)