Moers: Das Junge STM zeigt "Märtyrer" in der Kapelle

Das Junge STM zeigt "Märtyrer" in der Kapelle

Moers Mit einer generationsübergreifenden Gruppe des Jungen Schlosstheater inszeniert der Theaterpädagoge und Regisseur Holger Runge ein Stück über religiösen Extremismus. Allerdings steht kein Islamist im Zentrum von Marius von Mayenburgs Stück "Märtyrer", sondern der Schüler Benjamin Südel. Er will nicht mehr zum Schwimmunterricht. Mädchen im Bikini würden seine religiösen Gefühle verletzen, behauptet er. Während seine Mutter alles jedoch als dummen Scherz abtut, vermutet die Biologielehrerin Frau Roth, dass hier ein junger Mensch um Hilfe ruft. Während die Pädagoginnen immer hilfloser werden, rekrutiert Benjamin einen ersten ergebenen Jünger. Er stiftet den von den Mitschülern gemobbten Georg zu einem Attentat an. Die Eskalation scheint unvermeidlich. Als Frau Roth schließlich Benjamin entgegentritt, ist sie es, der man keinen Glauben schenkt. Sie wird selbst zur Märtyrerin.

Spielort von "Märtyrer" ist die Kapelle an der Rheinberger Straße 14, Moers. Dort findet am Mittwoch, 16. Mai, um 19.30 Uhr die Premiere statt. Diese ist ausverkauft. Für die weiteren Vorstellungen des Jungen StM am 17. Mai, 10. Juni, 14. Juni und 15. Juni gibt es noch Karten (Kartentelefon: 02841/8834110).