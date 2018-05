Moers: Schüler musizieren

Moers

MOERS (RP) Die Musikschule in Moers wird 50 Jahre alt: Das wird seit gestern mit einer Mottowoche gefeiert. Zu fünf Themen haben die Lehrer mit den Schülern Musikbeiträge geprobt. Die erste Veranstaltung fand gestern statt. Unter dem Motto "Rund um die 5" gilt es zu erraten, wo sich in Raum und Musik die Fünf versteckt hat. Geschwisterpaare und ganze Familien stehen am morgigen Dienstag, 15. Mai, ab 17.30 Uhr im Kammermusiksaal auf der Bühne. Bleibt abzuwarten, wer nervöser ist: die Kinder oder die Eltern. Unter dem Thema "Für Kosmopoliten" (Mittwoch, 16. Mai, 17.30 Uhr) widmen sich Schüler und Lehrer Musikrichtungen und -stilen verschiedener Länder.