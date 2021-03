Kunst in Mönchengladbach : Neo-Pop-Art in der Lohmühle

Mönchengladbach Trotz Lockdown präsentiert der Mönchengladbacher Künstler Malte Sonnenfeld seine Werke. Zu sehen sind sie in in der Lohmühle der Kanzlei Kniebaum Bocks und Partner. Das Motto der Ausstellung: „Kunst - keine Deko“.

19 seiner Bilder sind bis Ende des Jahres in der Lohmühle der Kanzlei Kniebaum Bocks und Partner (Bettrather Straße 14b) zu sehen. Im Eingangsbereich des historischen Mühlengebäudes entdecken Besucher nun Bilder vom Bodensee und von Maaren - aus großer Höhe betrachtet und verfremdet. Während sich die Eifellandschaft in einem Grün präsentiert, haben die Maare einen dunklen Pinkton verliehen bekommen. Auf einem anderen Bild finden sich nur wenige Buchstaben: „POE“ liest man, und das Motiv eines Raben gibt dem Betrachter den Hinweis, dass tatsächlich der US-amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe gemeint ist. Auf nicht weit entfernten Leinwänden findet man Paulchen Panther oder Firmenlogos. Ein weiteres Bild zeigt einen Inuit in einer arktischen Umgebung, am Himmel ein Heißluftballon, der unmissverständlich einem Energiekonzern zuzuordnen ist. Dazu der Hinweis: „Ein Millimeter pro Jahr“, der sich auf den steigenden Meeresspiegel bezieht. Andere Werke sind sehr persönlich: Sonnenfelds Vater war Radsportler und nahm 1968 an den Olympischen Spielen in Mexiko teil. Fotos von der Reise hat Malte Sonnenfeld digitalisiert, auf Leinwand gebracht, verfremdet und mit Acryl bearbeitet.