Rommerskirchener Künstler : Kunst, die manchmal provoziert

Dieses Werk von Johanna Destabele-Hennesen gehört zur diesjährigen Kunstausstellung im Rathaus Rommerskirchen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Serie Rommerskirchen Hanni Destabele-Hennesen thematisiert mit ihren Bildern auch Probleme. Die Künstlerin bevorzugt großformatige Bilder und beschäftigt sich neben der Malerei mit Kohle, Kreide, Aquarell und Acryl ebenfalls mit Skulptur- und Töpferarbeiten.

Mit einem Bild das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen: Künstlerin Hanni Johanna Destabele-Hennesen präsentiert in der diesjährigen Kunstausstellung im Rommerskirchener Rathaus unter anderem ihr Kunstwerk „Protect the Earth“. Auf der Leinwand ist ein kleines Mädchen zu erkennen, das den Planeten Erde in ihren Händen hält. Auf ihrem Kopf trägt sie einen prachtvollen Kranz, bestehend aus Blättern und Blumen. „Nur unsere Kinder können die Erde noch retten“, lautet die Botschaft, die sich hinter ihrem Werk verbirgt.

Das ist nur ein Beispiel einer künstlerischen Arbeit von Destabele-Hennesen, die den Betrachter zum Nachdenken anregen soll. Häufig malt sie auch provokativ und setzt nach eigenem Bekunden „gerne bewusst Statements“. „Ich male nicht immer nur, was schön ist“, sagt sie. „Die Leute schauen bei schönen Sachen hin. Doch sobald es unschön wird, schauen sie weg, reden aber trotzdem darüber.“ Die Künstlerin bevorzugt großformatige Bilder und beschäftigt sich neben der Malerei mit Kohle, Kreide, Aquarell und Acryl ebenfalls mit Skulptur- und Töpferarbeiten. Einen künstlerischen Schwerpunkt hat Destabele-Hennesen aber nicht gesetzt. „Ich möchte nicht immer dasselbe tun und mich einschränken“, sagt sie. „Ich bin neugierig und probiere immer wieder etwas Neues aus.“ Neben der Malerei setzt sich die in Neuss geborene Künstlerin für den Tierschutz ein. Darüber hinaus unterstützt sie seit fünf Jahren eine Familie, die aus ihrem Heimatland fliehen musste. „Ich setze mich gerne für Minderheiten ein“, so Destabele-Hennesen.

Zwar war ihr Vater Landschafts- und Tiermaler, und auch schon als Kind malte sie gerne. Wie sie aber erklärt, hätte sie nicht damit gerechnet, dass sie ihre künstlerische Begabung jemals ausbauen würde. Im Jahr 2002 zog die Familie in die Gemeinde Rommerskirchen, genauer nach Widdeshoven, wo sie noch heute mit ihrem Mann und ihren Hunden lebt. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung fasste Destabele-Hennesen Fuß im öffentlichen Dienst. Zunächst fehlte ihr jedoch die Zeit, um sich voll und ganz auf das Malen zu konzentrieren. Als ihre Tochter selbstständiger wurde und ihr Pferd altersbedingt verstarb, widmete sie sich aber wieder der Malerei.