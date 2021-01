Spendenaktion in Mönchengladbach : Ein Menü für Luca (5)

Mönchengladbach Gastronom Nino Abate kocht am Sonntag, 31. Januar, für eine Spendenaktion. Der Erlös kommt der Familie des fünfjährigen Luca zugute. Der Sohn von Abates Nichte leidet unter einer Krankheit, die die Muskeln stark beeinträchtigt.

Nino Abate möchte endlich etwas tun. „So schwierig die Situation für uns hier ist, das sind im Vergleich doch kleine Probleme“, sagt der Gastronom. Luca, der Sohn seiner in Sizilien lebenden Nichte, bekam als Baby die Diagnose Spinale Muskelatrophie, kurz SMA. „Kinder mit SMA können zum Beispiel den Kopf nicht alleine halten und auch nicht alleine sitzen“, sagt Abate. Die Erkrankung wirkt sich auch auf die Muskulatur für die Atmung aus. Die Lebenserwartung sei stark eingeschränkt. Abate möchte anlässlich seines Geburtstags Spenden für Luca sammeln. „Ich werde am Sonntag nach meinem Geburtstag, also am nächsten Sonntag, Pasta a la Nino und Tiramisu zum Abholen zubereiten“, sagt der Chef der Tavernetta da Nino.