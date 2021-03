Unterstützung für Kirchengemeinde : Krings setzt sich für Rettung der evangelischen Kirche ein

Günter Krings vor der Evangelischen Hauptkirche in Rheydt. Foto: Olaf Nöller

Rheydt Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings, will sich für die Sanierung der Evangelischen Hauptkirche in Rheydt einsetzen. Bei einem Besuch informierte er sich darüber, wie groß die kürzlich ermittelten Bauschäden an den Natursteinfassaden des denkmalgeschützten Wahrzeichens von Mönchengladbach sind.

Aufmerksam ließ er sich von Vertretern der Kirchengemeinde sowie durch Karl-Heinz Schumacher von der Unteren Denkmalbehörde die Ursachen der Probleme erläutern, die Ende August 2020 plötzlich durch Steinschlag zutage getreten waren.

Krings versprach, sich auf den unterschiedlichen politischen Ebenen für staatliche Fördermittel einzusetzen, um dieses überregional wichtige Bauwerk zu retten und auch langfristig zu erhalten. Die Kosten für die Sanierung liegen im Bereich von mehreren Millionen Euro.