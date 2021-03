Strandkorb Open Air im Sommer : Die Fanatstischen Vier in Mönchengladbach

Die Fantastischen Vier sind an zwei Terminen im Juli zu Gast im Sparkassenpark in Mönchengladbach. Foto: dpa/Daniel Karmann

Mönchengladbach Im Sommer sollen beim Strandkorb Open Air im Mönchengladbacher Sparkassenpark Stars die Besucher locken. Die Tickets für die Konzerte der Urgesteine des deutschen Hip-Hop sind ab sofort zu haben.

Am 18. und 19. Juli spielen Die Fantastischen Vier , Hip-Hop-Gruppe aus Stuttgart, zwei Konzerte im Sparkassenpark in Mönchengladbach. Die Tickets sind ab sofort auf der Internetseite des Strandkorb Open Air erhältlich. Im vergangenen Jahr musste die Band ihre „30 Jahre Live“ Tour zum Bandjubiläum verschieben.

Weitere Künstler wie Carolin Kebekus am 23. Juli, Booster am 25. Juli und Fury in the Slaughterhouse am 30. Juli sind ebenfalls im Sparkassenpark zu Gast.