Teures Medikament soll helfen : Mönchengladbacher Gastronom erkocht 18.000 Euro für fünfjährigen Luca

Mönchengladbach Ein Menü für Luca – mit dieser Idee wollte der Mönchengladbacher Gastronom den fünfjährigen Sohn seiner Nichte unterstützen, der unter einer Muskelkrankheit leidet. Die Spendenbereitschaft und das Ergebnis überwältigen ihn. Doch noch ist es nicht geschafft.

Diese Summe hätte sich Nino Abate niemals erträumt. Über ein vierstelliges Ergebnis hätte er sich gefreut. Dass es allerdings rund 18.000 Euro werden, macht ihn stolz – und sehr dankbar. Der Chef der Tavernetta da Nino hatte für den fünfjährigen Sohn seiner Nichte, die in Italien lebt, gekocht. Luca leidet an der Muskelkrankheit SMA, kann nicht sprechen oder sitzen. Abate wollte helfen und kochte mit seiner Frau Jasna und seiner Tochter Lenia (13) ein Nudelgericht, das er gegen eine Spende zum Abholen anbot. „Wir haben an zwei Tagen rund 370 Portionen ausgegeben“, sagt Abate. Hinzu seien Spenden über die Koch-Aktion hinaus gekommen.

Das Geld fließe auf ein zweckgebundenes Konto, auf dem die Familie für ein Medikament für Luca spart. „Es gibt eine Spritze, die seine Situation sehr verbessern würde“, sagt Abate. Auch seine Nichte Melissa Santoro – Lucas Mutter – setzt ihre Hoffnung in das Medikament. „Vielleicht kann er dadurch sogar sprechen und laufen“, sagt sie. „Ich bin so dankbar, dass die Mönchengladbacher uns so unterstützen.“ Das Medikament koste rund zwei Millionen Euro. Rund ein Viertel der Summe hat die Familie schon zusammen. „Damit können wir auch den speziellen Flug finanzieren, den Luca nach Deutschland bräuchte“, so Santoro. Denn in Italien fällt Luca aus den Kriterien für diese spezielle Spritze, in Deutschland nicht. Corona aber erschwert die Situation. „Wir suchen auch noch nach einem Krankenhaus, das mit uns arbeiten würde“, so Abate.