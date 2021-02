Gymnasium am Geroweiher : Chinesisch-Zertifikat für zwei Gladbacher Schüler

Mönchengladbach Bei einem Schüleraustausch haben die beiden viel über die Aussprache gelernt. Aber auch die chinesische Kultur und die Schriftzeichen gehörten zum Lehrprogramm.

Am Gymnasium am Geroweiher ist die Freude groß: Sophie Böhmer aus der 9c und Moritz Schlegelmilch aus der Stufe EF haben mit großem Erfolg ihr Chinesisch-Zertifikat am Konfuzius-Institut in Duisburg abgelegt – und das mit der Traumnote von 1+. Beide lernen seit zwei Jahren intensiv Chinesisch am Gymnasium am Geroweiher, und zwar im Rahmen der Interessensmodule. Dieses Modul gibt es seit fünf Jahren, allerdings war der Fokus in den ersten drei Jahren stärker auf die chinesische Kultur gelegt, und das Lernen der chinesischen Schriftzeichen wurde eher spielerisch vermittelt.