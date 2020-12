Wohltätigkeits-Aktion in Mönchengladbach : 48.000 Euro aus alternativem Programm

Mönchengladbach Obwohl der traditionelle Christkindlmarkt wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, kam viel Geld zusammen. Das Geld kommt von vielen Aktionen, die in Mönchengladbach stattgefunden haben.

Es ist das größte vorweihnachtliches Netzwerker-Treffen der Stadt: Beim Christkindlmarkt kommen traditionell am letzten Samstag des Jahres alle zusammen, die Rang und Namen in der Stadt haben, um zu kaufen und ehrenamtlich zu verkaufen. Der Erlös geht an Organisationen und Vereine, die sich um behinderte Menschen kümmern. Dieses Jahr musste der traditionsreiche Wohltätigkeitsmarkt wegen der Pandemie ausfallen, und doch hat er ein großartiges Ergebnis erzielt, wie Charlotte Lorenz, Vorsitzende des veranstaltenden Vereins, nun mitteilen kann: Rund 48.000 Euro kamen demnach zusammen, das entspreche etwa der Hälfte des Erlöses in normalen Jahren.