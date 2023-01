Hofnarr an Ex-Prinzenpaar aus Mönchengladbach Aus für die Dorfbroicher Karnevalisten

Seit Samstag sind die beiden Ex-Prinzen Axel Ladleif und Niersius Thorsten Neumann die vorletzten Träger dieser Auszeichnung. Da traditionell der Dorfbroicher Hofnarr von der Karnevalsgesellschaft und dem Rheydter Juwelier explizit und seit 21 Jahren an die Vorjahresprinzessin verliehen wird, mussten frühzeitig Ideen für das Männerpaar her, da das edle Schmuckstück einer Prinzessin zusteht. Gemeinsam fiel schließlich die Entscheidung, einen doppelten Hofnarren am Stück als Aufstellstück für die Vitrine zu verleihen. So kreierte Stifter Ralf Winkels den doppelten Hofnarren, der bei einer Feierstunde im Juweliergeschäft an der Harmoniestraße überreicht wurde.