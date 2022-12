Buch aus Mönchengladbach Wie ein Gespenst mit John Lennons „Imagine“ betrügt

So liest sich das Büchlein auch als Hommage an „Imagine“. Und das soll es wohl auch sein. Denn im Anhang findet sich als weitere Recherchemöglichkeit der Hinweis auf www.studionierswelle.de und auf die eigene Beatles Gallery „The Green Walrus“ an der Lange Straße 25 in Viersen-Dülken. Und es ist ein QR-Code abgedruckt, der die Interessierten zu einer besonderen Version von „Imagine“ leitet. Sie wird unnachahmlich vorgetragen von Andrea Prante, begleitet an der Gitarre von Louis Rohm, aufgenommen in der Beatles Gallery.