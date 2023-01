Mennrather Sankhasen feiern Kindersitzung Junge Jecken feiern Kostüm-Sitzung

Der Hase hüpft wieder: Die Karnevalsgesellschaft (KG) „Mennrather Sankhase“ hat kleine und große Narren zur Kinder-Kostümparty in die Aula am Schulzentrum Rheindahlen eingeladen. Dort erwartete die Gäste ein buntes Bühnenprogramm mit Auftritten und Spielen, Kinderschminken und Tombola. Nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie freuten sich die Rheindahlener Jecken, endlich wieder ihre Kinder-Tollitäten präsentieren zu können: So wartet die KG in dieser Session mit ihrem ersten Jugenddreigestirn auf, das aus

Prinzessin Leonie (Scholz, 15),

Jungfrau Anna-Katharina (Rütten, 17) und Bäuerin Linda (Tomás Antures, 15) besteht.