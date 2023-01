Veranstaltung in Mönchengladbach Neujahrsempfang bestärkt Zusammenhalt der Neuwerker

Nachdem der Neujahrsempfang im Mönchengladbacher Stadtbezirk Ost aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren nicht stattfinden konnte, freute sich Bezirksvorsteher Volker Küppers dieses Jahr besonders auf ihn. Während seiner feierlichen Ansprache in der Gesamtschule Neuwerk ließ er das Jahr 2022 mit all seinen Erlebnissen Revue passieren. „Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die tollen Erlebnisse und Umsetzungen, die wir gemeinsam bewerkstelligt haben“, sagte er. Zusammen habe man daran gearbeitet, alle Neuwerker immer wieder zusammenzubekommen und am Ende auch zusammenzuhalten. Ein wertvolles Gut, dem Volker Küppers in seiner Rede besonderen Ausdruck verleiht.