Wohltätigkeit in Mönchengladbach Töff Töff sammelt Spenden für Hospiz

Als am Abend des 28. November die Summe feststand, konnten es Reinhold Biewald und sein Team nicht so recht glauben: 3400 Euro Spenden haben sie eingesammelt. Der Außenbereich der Gaststätte Töff Töff in Rheydt hatte sich an diesem Tag in einen kleinen Adventsbasar verwandelt. Mitarbeiter und Stammgäste der Bahnhofsgaststätte hatten schöne Deko-Kleinigkeiten gebastelt, Plätzchen gebacken oder Erbsensuppe gekocht.