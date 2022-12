Faires Getränk für Genießer Gladbacher bieten besonderen Kaffee aus Thailand an

Den speziellen Thai-Natural Kaffee können sich Gäste im Restaurant von Siriwan Pansrikeaw servieren lassen. Wer den Kaffee lieber zu Hause genießen möchte, kann ihn in der Rösterei bekommen. „Natural“ Kaffees werden anders aufbereitet als herkömmliche Kaffees. Die Methode gehört zu den ältesten Rohkaffeeaufbereitungen. Dabei wird das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche an der Kaffeebohne fermentiert. Erst nach dem vollständigen Trocknen wird das Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche entfernt. Das dauert etwa 30 Tage, in denen die Kaffeebohne eine viel intensivere, fruchtigere Note bekommt.