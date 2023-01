Deutsche Kriegsgräberfürsorge Auszeichnung in Mönchengladbach für humanitären Einsatz

Seit vielen Jahrzehnten engagieren sich Schüler des Hugo-Junkers-Gymnasiums bei den jährlichen Straßen- und Haussammlungen und bei Projektarbeiten im Rahmen der Erinnerungskultur. So hatten in Zusammenarbeit mit dem Volksbund und dem Stadtarchiv Mönchengladbach Schüler der Oberstufe 2022 die Möglichkeit, sich mit der regionalen Geschichte und dem Umgang mit den NS-Verbrechen in Mönchengladbach auseinanderzusetzen. Aufgrund der Bildungspartnerschaft des NRW-Schulministeriums recherchierten sie im Stadtarchiv sowie im Online-Archiv der „Arolsen Archives“ und nutzten Fachliteratur. Die Ergebnisse wurden in einer neuen Informationstafel an der Kriegsgräberstätte auf dem Rheydter Friedhof veröffentlicht.