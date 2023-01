Gastronomie in Mönchengladbach Das Glühweindorf der Brauerei Jöris wird zum Karnevalsdorf

Weihnachten ist vorbei, die besinnliche Stimmung wird allmählich zu einer närrischen. Die fünfte Jahreszeit steht in den Startlöchern: Karneval. In der Brauerei Jöris an der Speicker Straße wandelt sich das Glühweindorf daher jetzt zum Karnevalsdorf. Dort wird an diesem Freitag, 6. Januar, der Einstieg in die jecke Zeit gefeiert.