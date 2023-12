Närrische Nacht in Erkelenz Brauchtum mit frischem Wind

„Das Beste, das wir in Erkelenz haben“, präsentierte Muckel in enger Runde. Den Auftakt der Präsentation machte selbstverständlich die EKG von 1832. Prinzessin Yvonne I. rief die Karnevalsfreunde zum Zusammenhalt auf, zum Miteinander und zum Frieden in einer unheilvollen Welt. Im Gegensatz zur EKG müssen die Katzeköpp Katzem von 1857 auf ein Prinzenpaar verzichten. In der nächsten Session werde es aber wieder Tollitäten geben, versprach Björn Coenen. Aus anderen Gründen fehlten die Tollitäten der KG Lövenicher Hoppesäck von 1861, wie Jürgen Drews mit Bedauern erklärte. Prinzessin Birgit II. erholte sich um Urlaub von der anstrengenden Erntesaison im landwirtschaftlichen Betrieb. Viel Beifall heimsten dafür Prinz Uwe I. und Prinzessin Katharina II. der KG Knallköpp Golkrath von 1929 ein. Die KG ist damit 20 Jahre älter als die KG de Japstäck Kückhoven. Die Gesellschaft konnte auf der Bühne die frohe Kunde ins närrischerVolk bringen, dass es ihr doch noch gelungen ist, ein Dreigestirn für die Session zu finden. Drei Mitglieder des Männerballetts sollten demnächst in Katzem proklamiert werde. Das Angebot von Muckel, schon im Kaisersaal Stadtschüssel und Insignien zu überreichen, lehnten die Katreköpp dankend ab. Der Venroder Wenk von 1952 freut sich zwar über ein Dreigestirn, marschierte aber nur mit Prinz Micha I. auf. Seine Mitstreiter lagen krank im Bett.