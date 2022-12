Erster Schnee in Mönchengladbach Ein Hauch von Winter

Wer also ein bisschen durch das Weiß spazieren wollte, musste in den Garten oder eine der Grünanlagen ausweichen. Dort bot sich ein durchaus schöner Anblick – auch noch am Abend, als die Temperatur bei etwa einem Grad Celsius lag und der Nieselregen in die Pfützen prasselte, die der langsam schmelzende Schnee hinterließ.