Luftfahrtverein in Mönchengladbach : Ju 52 wird nicht mehr abheben

Mönchengladbach Die Freunde historischer Luftfahrzeuge müssen einen Rückschlag verkraften. Die Vereinsmitglieder wollen dennoch weitermachen – mit einem neuen Ziel.

Der Verein der „Freunde historischer Luftfahrzeuge“ startet in das Jahr 2022 mit einer neuen Ausrichtung. Der Grund: Die „Junkers“ und auch die Schwestermaschinen – werden nach derzeitigem Erachten nie wieder abheben, wie der Vorsitzende des Vereins Norbert Hillenbrand sagt. Bernd Huckenbeck, der jahrzehntelange Altvorsitzende des Vereins erklärt: „Das Operieren von Luftfahrzeugen, die fünfzig, siebzig oder mehr Jahre alt sind, ist um ein Vielfaches komplexer, als es die Luftfahrt an sich bereits ist. Irgendwann erreicht das Material einen Punkt, an dem Alterung und Abnutzung es nicht mehr berechenbar, nicht mehr verlässlich machen. Kein Ingenieur kann noch garantieren, dass nicht irgendwas in der tragenden Struktur plötzlich und unvermittelt versagt, zerbricht.“ Für den Verein bedeutet dies, dass der Erhalt der Lufttüchtigkeit der Ju 52 nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern der langfristige Erhalt einer der letzten originalen, im 21. Jahrhundert betriebenen Ju 52. Vorstandsmitglied Michael Weis stellt fest: „Viele altgediente Vereinsmitglieder haben bis zuletzt für die Wiedererlangung der Flugtüchtigkeit gekämpft. Einige davon haben uns verlassen. Viele sind zum Glück dabei geblieben. Nun sind wir mit geändertem Vereinszweck auf intensiver Suche nach für die historische Luftfahrt begeisterten Menschen aus Mönchengladbach und Umgebung.“ RP