Junge Lyrikerin aus Mönchengladbach : 18-Jährige gewinnt Literatur-Wettbewerb

Mönchengladbach Von den insgesamt fünf Preisträgern des Krefelder Schreibwettbewerbs „Satzgefüge“ belegte die junge Gladbacherin den ersten Platz. Die Literaturjury lobte vor allem das besondere Schriftbild ihrer Gedichte.

Ein merkwürdiges Haus, wuchernde Pflanzen in seinem Innern, schiefe Stufen und „viereinhalb Meter Meer über dem Rotweinspiegel“ – davon erzählt Leonie Falkowski in ihrem dritten Gedicht aus der Sammlung „###konsumbeziehungen###“. Das ist der jungen Mönchengladbacherin so überzeugend gelungen, dass sie jetzt vom Niederrheinischen Literaturhaus und dem Verein „Literatur in Krefeld“ (LIK) den ersten Preis im Wettbewerb „Satzgefüge“ bekommen hat. Marlene Jäger vom Krefelder Literaturhaus und Michaela Plattenteich vom Verein LIK stellten die 18-Jährige und noch vier weitere Preisträger in einer Videokonferenz vor.