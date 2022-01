Aktion in Hückelhoven : Müll sammeln im Junkerwald

Hückelhoven Der Verein der Freunde und Förderer des Naturschutzes Hückelhoven ruft zu einer Müllsammelaktion im Junkerwald auf. Die Mitglieder freuen sich, wenn sich viele Mitstreiter daran beteiligen.

Am 13. Februar soll der Wald gemeinsam vom Unrat der Menschen befreit werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz in Doveren. Der Verein kündigt an, mit einem Anhänger vor Ort zu sein und Müllsäcke zur Verfügung zu stellen.