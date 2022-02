Upcycling in Mönchengladbach : Studierende nähen Taschen aus Arbeitskleidung

Mönchengladbach Aus alt wird neu: Eine Gruppe von Textilstudierenden hat aus abgetragenen Klamotten stylische Taschen hergestellt. Die Ergebnisse sind sowohl wertige Handarbeiten als auch ein Bekenntnis zur Heimatstadt.

Durch Upcycling, also Aufwerten von alten Produkten, Müll vermeiden und Neues erschaffen: Eine Gruppe von Textil- und Bekleidungstechnik-Studierenden an der Hochschule Niederrhein hat das in einem Kooperationsprojekt mit der Mags versucht und aus abgetragener Arbeitskleidung Taschen in unterschiedlichen Styles entwickelt.