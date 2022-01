Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach : Beratungen am Campus für Studienzweifler

Mönchengladbach Mit der Digitalisierung des Studiums auf Distanz wachsen bei vielen Studienzweifel. Was man tun kann und welche anderen Möglichkeiten der Ausbildung es gibt, zeigen Thementage an der Hochschule Niederrhein.

Zweifel am Studium sind nicht unüblich. Vor allem nach über einem Jahr mehr oder weniger digitaler Lehre sind Studienzweifel für viele Studierende Alltag. Daher finden in dieser Woche bis zum 14. Januar die Thementage Studienzweifel an der Hochschule Niederrhein statt, an denen gezielt auf Beratungsangebote für Studierende aufmerksam gemacht werden soll. Das Programm bietet viel rund um das Thema Studienzweifel und Studienabbruch: Vorträge, Workshops, offene Online-/Telefonsprechstunden, digitale Fragerunden, Angebote zur Entspannung.