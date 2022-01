Naturschutz in Mönchengladbach : Mags lässt weitere Gewässer im Stadtgebiet entschlammen

Mönchengladbach Nach den Weihern im Stadtwald und im Beller Park sind jetzt vier weitere Gewässer dran. Was geplant ist und wieso das überhaupt notwendig ist.

Zwei Teiche und zwei Weiher sollen bis Ende März entschlammt und dadurch zu einem besseren Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren gemacht werden. Das teilte die Mags jetzt mit und sprach im Zuge dessen von einer Fortsetzung nach der „erfolgreichen Entschlammung“ der Weiher im Stadtwald und im Beller Park. Die Stadttochter nimmt sich jetzt als nächstes zwei kleinere Teiche in der Bungt und am Volksgarten vor, und danach den Schmölderparkweiher und den Volksgartenweiher.

Um diese Entwicklung zu verhindern, werden die Gewässer „Vorwärmer“ am Freibad Volksgartenstraße, der „Eiskeller“ in der Bungt, sowie die Weiher im Schmölderpark und im Volksgarten von einer Spezialfirma vom Schlamm befreit. Das erfolgt nach Angaben der Mags in Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt der Stadt. Bei der Entschlammung wird der Schlamm in eine Anlage befördert, die mittels einer Zentrifuge den Schlamm vom Wasser trennt. Der separierte Schlamm wird verladen und abtransportiert. Danach wird der Schlamm beprobt und je nach Art der Belastung fachgerecht entsorgt.