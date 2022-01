Anlage des TuS Hackenbroich : Baubeginn für Kunstrasenplatz und Gebäude steht bevor

Hackenbroich Der TuS Hackenbroich bekommt einen Kunstrasenplatz und ein Multifunktionsgebäude. Helfer für die Arbeiten werden weiterhin gesucht.

An der Sportanlage des TuS Germania Hackenbroich stehen die Bagger in den Startlöchern: Im März soll es mit ersten Arbeiten für den Bau des Multifunktionsgebäudes und des neuen Kunstrasenplatzes losgehen. Die Freude von André Heryschek, Vorsitzender des Vereins, ist dementsprechend groß: „Wir wissen noch nicht auf den Tag genau, wann es los geht, und sind diesbezüglich in Abstimmung mit dem städtischen Sportservice. Wir hoffen jedoch, das spätestens ab April dann so richtig beginnt.“