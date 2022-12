Nachholspiel bei TuSEM-Reserve könnte zehnter Erfolg werden TV Korschenbroich will in Essen die Siegesserie ausbauen

Die TuSEM-Reserve rangiert aktuell auf dem siebten Rang, Lansen hat aber bereits davor gewarnt, die Partie in Essen auf die leichte Schulter zu nehmen: „Insbesondere wegen der Anwurfzeit wird es gegen TuSEM Essen nicht einfach werden. Die meisten unserer Spieler sind berufstätig und da wird es dann am Mittwoch um 20.15 Uhr schon sehr stressig“, so der Coach. Nach der Partie am Mittwoch ist der TVK dann am Wochenende noch ein letztes Mal bei der HSG Refrath/Hand gefordert, ehe es in die Winterpause geht. Im besten Fall haben die Korschenbroicher dann elf Siege auf dem Konto, wenn es Mitte Januar zum Start der Rückrunde erneut gegen den Tabellenführer Interaktiv Handball geht.