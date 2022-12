Auswärtssieg auf schwerem Geläuf in Rheydt SC Rheindahlen schraubt seine Ungeschlagen-Serie auf zwölf

Als das Kreisligaspiel zwischen Viktoria Rheydt und dem SC Rheindahlen am Sonntag ungewohnt früh um 11 Uhr angepfiffen wurde, lag noch eine leichte Schneeschicht auf dem Rheydter Ascheplatz – dementsprechend niedrig war bei diesen Verhältnissen das Niveau der Partie. Trotzdem waren am Ende beide Trainer zufrieden mit dem Spiel an sich, das der SC Rheindahlen mit 2:0 für sich entschied. Damit baute der SCR seine Serie auf nunmehr zwölf Spiele in Folge ohne Niederlage aus.