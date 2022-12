Eisige Temperaturen, hitziges Derby 1. FC Viersen gewinnt rasantes Spiel gegen ASV Süchteln

In der Folge sahen die Zuschauer ein rasantes Spiel auf beiden Seiten. Nachdem sich Süchtelns Janpeter Zaum auf der rechten Seite durchgesetzt hatte und bis zur Grundlinie zog, war in der Mitte Tobias Busch (23.) völlig frei, der den Ball aber nicht richtig zu packen bekam. Auf der anderen Seite war es ASV-Keeper Philip Grefkes zu verdanken, dass er einen gut platzierten Schuss von Emre-Ilhan Caraj (25.) mit einem Hechtsprung aus seiner linken Seite in höchster Not klären konnte. Kurz vor der Pause hatte Paul Fröhling (43./ 45.) eine Doppelchance zum Ausgleich, scheiterte am gut aufgelegten Elvedin Kaltak.