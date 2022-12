Auszeichnung in Viersen Das sind Viersens Heimatpreis-Gewinner

Zum Erstplatzierten teilte die Stadt mit: „Der Verein zur Förderung der Erinnerungskultur 1933-1945 Viersen arbeitet die gesellschaftspolitische Geschichte der NS-Zeit in der Stadt Viersen auf. Er erforscht, dokumentiert und macht die Ergebnisse seiner ehrenamtlichen Forschungsarbeit öffentlich sichtbar.“ Die Verlegung von Stolpersteinen zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus in Viersen sei ein Beispiel dafür. Die virtuelle Gedenkstätte auf der Internetseite des Vereins gebe einen Einblick in lokale Geschehnisse, dokumentiere Opfer und Beteiligte. Sie diene als Informationsquelle für Schulen, Wissenschaft und Interessierte.