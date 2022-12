Unnötige Niederlage SV Hönnepel-Niedermörmter überwintert auf Abstiegsplatz

Die komplette Hintermannschaft der SV Hö.-Nie. war dann nicht auf dem Posten, als Torhüter Johannes Buers mit einem weiten Abschlag Jan-Niklas Haffke in Szene setzte, der zum 1:1 einschob (24.). Die Gäste blieben aber das bessere Team und erspielten sich etliche gute Möglichkeiten, die teils fahrlässig vergeben wurden. Besser machte es BW Dingden. Einen Konter schloss erneut Jan-Niklas Haffke zum 2:1 ab (70.). Hilfestellung gab es dabei vom sonst so zuverlässigen Schlussmann Dominik Langenberg, der beim Abwehrversuch nicht entschlossen genug eingegriffen hatte. Danach gestaltete der Gastgeber die Begegnung ausgeglichener und hatte in der Schlussphase mehr vom Spiel. In der 87. Minute machte Kevin Juch mit dem Tor zum 3:1 alles klar.