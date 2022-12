Lukas Hartmann beim SC Union Nettetal Der Erfahrenste unter den Jungspunden

„Die Union-DNA hätte ich mir früher in Reutlingen gewünscht: Aus dem vorhandenen Potenzial eine gute Einheit und gemeinsame Basis mit einem Trainer schaffen, der schon lange da ist. Das gab es damals in Reutlingen nicht“, sagt Hartmann. Obwohl er über acht Jahre in der Oberliga für den ehemaligen Profiverein auflief, fehlte es ihm dort an Kontinuität. „In dieser Zeit hatte ich locker acht Trainer“, erinnert sich Hartmann zurück. Zum Vergleich – Nettetals Coach Andreas Schwan geht aktuell bereits in seine siebte Saison beim SCU.