Bezirksligist hadert beim 1:2 mit dem Schiedsrichter Zwei Nackenschläge zum Jahresende für den SV Lürrip

Gegner Uerdingen fand hingegen kaum ins Spiel. Lürrips Yilmaz Topcu peilte bereits in der zweiten Minute das Uerdinger Gehäuse an, schoss aber drüber. Wenig später mussten die Hausherren eine Schrecksekunde überstehen, als ein Krefelder vom Mittelkreis den Ball über den zu weit vorne postierten Torhüter Jonas Derrix schoss, dieser aber im Rückwärtslaufen gerade noch so den Einschlag verhindern konnte. In der 22. Spielminute belohnte sich Lürrip für den bis dato beherzten Auftritt und ging durch Lukas Wieser mit 1:0 in Führung.