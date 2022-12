Hohe 1:5-Niederlage beim SV Sonsbeck Schwache Chancenverwertung bricht Union das Genick

Zu Beginn der zweiten Halbzeit landete ein Kopfball von Winkens (49.) nur knapp neben dem Tor. Chancen zum Ausgleich waren damit mehr als gegeben. Dennoch waren es die Sonsbecker, die sich an diesem Tag deutlich effektiver zeigten: In der Drangphase der Nettetaler trafen die Hausherren erneut. Nach Vorarbeit von Klaus Keisers, der zuvor ein Laufduell gewann und anschließend an Maximilian Möhker vorbeiging, erzielte Maximilian Fuchs das 3:1 für die Gastgeber.