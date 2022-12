Oberligist kassiert zu viele Gegentore TV Geistenbeck will sich auf die Grundtugenden besinnen

„Natürlich ist es immer etwas Besonderes den Liga-Primus zu Gast zu haben“, freut sich der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Von uns erwartet eigentlich niemand, dass wir in diesem Spiel punkten, also können wir befreit aufspielen, das allerdings lediglich unter Vorbehalt. Als Mönchengladbach noch die Liga anführte, war es vor der Partie ähnlich. Doch anstatt locker aufzuspielen, haben wir völlig verkrampft. So eine Vorstellung möchte ich von meiner Mannschaft nicht noch einmal sehen“, sagt Hesse, der sich von seinem Team eher einen Auftritt wie gegen den TV Lobberich wünscht.