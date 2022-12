Basketball – 2. Regionalliga TuS 96 punktet erstmals dreistellig

Der Aufsteiger in die 2. Basketball-Regionalliga schlägt die Südwest Baskets Wuppertal am Ende deutlich mit 103:85. Bereits am Freitag steht für die Hildener das letzte Meisterschaftsspiel in diesem Jahr auf dem Programm.

13.12.2022, 13:00 Uhr

Dennis Rackelis (l.) und Patrick Höhfeld (r.) sorgten für die Lufthoheit des TuS 96. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker