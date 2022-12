Niedrigstand bei den Wertungskarten in Mönchengladbach Darum ist die Radtouristik am Tiefpunkt angekommen

Sieben Vereine kamen in 2022 in die Vereinswertung – erneut führt der RV Möwe Lürrip die Bezirksliste mit 51684 Kilometern, 1361 Punkten und 26 Tourenfahrern an. Dahinter folgen der RSC Schwalmtal mit 19 Fahrern und 29882 Kilometern und der ERC Erkelenz mit acht Fahrern und 3404 Kilometern.