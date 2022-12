TV 1848 und TV Mülfort-Bell sind voll im Soll Verbandsligisten ziehen positives Fazit nach der Hinrunde

Den dritten Satz bestritten beide Teams dann auf Augenhöhe, in dem sich Hürth mit einer starken Phase zur Mitte des Satzes leicht absetzen konnte und mit 25:22 gewann. Im vierten Satz führte Mülfort zwar kurzzeitig mit 16:15, doch neun Punkte in Serie bescherten Hürth dann acht Matchbälle – von denen der dritte genutzt wurde. Der Satz, das Spiel und die Punkte blieben also allesamt in Hürth. Mit elf Punkten beendet Mülfort-Bell als Aufsteiger die Hinrunde auf Platz fünf – zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Und ist damit trotz der Niederlage im Soll.