Oberligist kassiert Klatsche gegen Haan Kaldenkirchens Ehrfurcht vor dem Spitzenreiter

Dabei war die Partie bis Mitte der ersten Halbzeit nahezu ausgeglichen und die Hausherren waren beim 9:10 in Schlagdistanz. Dann verwarf Kaldenkirchen drei Siebenmeter in Serie und brachte sich selbst aus dem Tritt. „Es war, als ob jemand den Stecker gezogen hätte“, wunderte sich Hesse. Binnen kürzester Zeit setzte sich der Liga-Primus auf 18:10 ab. Erschreckend war die hohe Quote an technischen Fehlern, teilweise wurden dem Gegner die Bälle in die Hände gespielt und Haan nahm diese Einladungen dankend an.