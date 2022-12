Wichtiger Sieg im Spitzenspiel gegen BW Wickrathhahn So hält Welate Roj hält die Kreisliga B spannend

Zum Jahresabschluss stand das Topspiel der B-Liga Staffel 1 an: Der erste gegen den zweiten, Blau-Weiß Wickrathhahn gegen Welate Roj. Und die Partei sollte die Zuschauer am Ende nicht enttäuschen: Es war teilweise A-Liga-Niveau, das beide Teams zeigten. Am Ende setzte sich Roj mit 3:1 durch und rückt damit mit nun 37 Zählern bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wickrathhahn heran – mit einem Spiel weniger auf dem Konto.