Neuer Trainer beim A-Ligisten Simon Sommer übernimmt die SpVgg. Odenkirchen

Damit kann sich Schriefers nun wieder verstärkt der Planung des Kaders widmen. Einige Personalien für die Rückrunde sind bereits fix: Vier A-Jugendliche gehören bereits zum Kader der ersten Mannschaft, sieben weitere sollen nun in der Rückrunde folgen. „Wir hoffen, die Spieler so davon zu überzeugen, in Odenkirchen bleiben zu wollen“, erklärt Schriefers.