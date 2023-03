Nettetal seit zehn Spielen ohne Sieg Gute Stimmung gegen den KFC – aber keine Punkte

Ein satter Schuss aus zentraler Position aus gut 22 Metern durch Kevin Weggen sorgte wenig später für die 1:0-Führung der Gäste (17.). Aber auch Nettetal hatte seine Chancen: Winkens setzte in der 25. Minute nach einem sehenswerten Spielzug den Ball von der Strafraumkante knapp über das Tor. Aber auch der KFC blieb weiter gefährlich: In der 33. Minute entschärfte Leupers einen Freistoß von Weggen. Das 2:0 für die Gäste fiel dann durch Pascal Weber in der 41. Minute. „Wir haben in der ersten Halbzeit mit zu wenig Überzeugung und Mut gespielt. Wir sind nicht so angelaufen, wie wir es wollten. Wir konnten den langen Ball oft nicht verteidigen“, sagte Trainer Andreas Schwan.