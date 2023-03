Debütant Karaca erlebt Herzschlag-Finale Spektakulärer Auftakt bei der Billard-WM für Deutschland

Am Paralleltisch hatte Teamkollege Cengiz Karaca bei seiner ersten WM-Teilnahme in Viersen zunächst größere Probleme gegen seinen ägyptischen Kontrahenten Riad Nady. Mit Ausnahme einer enorm starken Aufnahme zu Beginn, in der Karaca sieben Punkte in Serie einfuhr, fand der WM-Debütant nicht so wirklich in seinen Rhythmus. Nady hingegen punktete konstant und lag so zur Pause mit 22:14 in Führung.