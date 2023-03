Niederlage mit zwei Torwartwechsel Gebrauchter Tag für Rheindahlen gegen den RSV

Bereits in der 6. Minute ging der Rheydter SV durch Onur Altuntac per Kopfball nach Eckstoß mit 1:0 in Front. Rheindahlen antwortete und vermeldete zwei Chancen durch Enrico Zentsch und Hasan Er, ehe Tim Kiak per Handelfmeter der 1:1-Ausgleich gelang (20.). Wenig später hätte Zentsch die Gäste in Führung bringen können, doch sein Kopfball über RSV-Keeper Stevica Blazeski wurde Zentimeter vor der Torlinie geklärt. Nach einer halben Stunde ging es Schlag auf Schlag: Murat Ok traf vom rechten Strafraumeck zum 2:1 (31.), Jerome Schumann verwertete eine flache Hereingabe (33.) und erneut Ok traf nach Steckpass zur deutlichen 4:1-Halbzeitführung (38.).