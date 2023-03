ASV hat ein großes Manko Derby gegen Victoria Mennrath wird zur Süchtelner Belastungsprobe

Trotz der aktuellen Tabellensituation betrachten die Verantwortlichen die Situationen mit Ruhe und Bedacht und stellen dabei nicht nur alleine die erste Mannschaft in den Vordergrund. Das zeigt das zurückliegende Wochenende: Trotz des prekären Tabellenplatzes unterstützen gleich vier Spieler das Reserve-Team in der Bezirksliga, das ebenfalls im Abstiegskampf steckt. Paul Fröhling gelang in der 90. Minute sogar der 3:2-Siegtreffer gegen den Tabellenvierten Sportfreunde Neuwerk. Außerdem halfen Tobias Busch und Toni Weis in der zweiten Mannschaft aus – hinzu kam Semih Sever, der allerdings ohnehin häufiger in der Reserve zum Einsatz kommt.