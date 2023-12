Weihnachts-Einkauf in Viersen Vier Tipps für Last-Minute-Geschenke

Wenn Regen und starker Wind angesagt sind, dann kann man sich vor diesem usseligen Wetter mit Mütze und Handschuhen schützen und so den Weihnachtsspaziergang warm eingepackt genießen. Höchste Zeit, seine Lieben mit winterlichen Kleidungsstücken einzudecken. Das Richtige für Fans von Borussia Mönchengladbach gibt es im Geschäft „Verschenkbar“, Hauptstraße 17 in der Fußgängerzone. Inhaberin Sabrina Schöne empfiehlt Mütze und Handschuhe im Borussia-Design, etwa in Schwarz (19,95 Euro). Günstiger ist es in Grau (14,95 Euro). Für 14,95 Euro sind Fleecehandschuhe oder Softshell-Handschuhe in verschiedenen Varianten zu finden.