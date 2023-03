Im Stile einer Spitzenmannschaft TV Korschenbroich feiert mühevollen Arbeitssieg in Langenfeld

„Steffen hat in der Abwehr einen richtig guten Job gemacht und heute auch endlich wieder im Angriff überzeugt, was mich sehr für ihn freut“, so Lansen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten bei permanenter Unterzahl in der Abwehr – die Hausherren agierten sehr lange mit einem siebten Feldspieler – konnte der eine oder andere Ball doch abgefangen werden und so erhöhte Torhüter Felix Krüger in der achten Minute auf 8:3. Langenfeld steckte jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und kam immer wieder heran.