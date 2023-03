Billard-WM in Viersen Überraschungsteam Mexiko bietet Deutschland die Stirn

Es war am ersten Turniertag der Dreiband-Nationen-Weltmeisterschaft die große Überraschung in der Viersener Festhalle: Im Parallelspiel der deutschen Gruppe B schlug Außenseiter Mexiko die favorisierten Südkoreaner und sorgte für verdutzte Gesichter. „Damit hat hier niemand gerechnet: Für uns wäre sicherlich ein Unentschieden besser gewesen, ich bin sehr gespannt, wie unsere Duelle mit Mexiko und Südkorea werden“, sagte Deutschlands Martin Horn nach dem Auftaktsieg in der Vorrunde gegen Ägypten.